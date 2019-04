L’ESIGELEC renforce son positionnement à l’international pour permettre à ses étudiants d’accéder à des cursus de formation innovants et reconnus dans des pays en croissance.

Depuis plus de 20 années, l’ESIGELEC investit des ressources importantes pour internationaliser ses activités et tisser des partenariats durables et générateurs de valeur ajoutée pour ses étudiants. Cela se traduit par la réalisation de 85 partenariats dans 45 pays, des échanges d’étudiants, la mise en place de cursus bidiplômants en Europe, aux États-Unis et en Asie, et surtout par l’élaboration de cursus spécifiques permettant l’accueil de nombreux étudiants étrangers… Ce dispositif est un fort différenciateur pour l’école qui met un point d’honneur à entretenir cette dynamique en investissant en continu pour étoffer son offre.

C’est dans ce contexte que trois nouvelles initiatives sont mises en place en 2019:

Le développement de son réseau de classes d’adaptation linguistique, méthodologique et culturelle, en Chine, avec la signature de nouveaux accords avec des lycées partenaires en Chine à Hangzhou et Guangzhou (en plus des trois déjà existants à Shanghai, Pékin et Hangzhou),

L’ouverture de ses cursus diplômants MSc délocalisés partiellement en Inde, aux étudiants d’une nouvelle université partenaire indienne à Muthoot (premiers étudiants de Muthoot accueillis en février 2019 à Rouen),

Le développement de sa classe préparatoire ouverte en 2016 au Sri-Lanka, avec le déploiement du programme préparatoire en deux ans sur un deuxième site à Kandi en plus de celui de Colombo.

Etienne Craye Directeur Général de l’ESIGELEC : « La richesse de notre dispositif international nous permet d’accueillir plus de 650 étudiants étrangers sur notre site de Rouen et d’envoyer tous nos étudiants français à l’étranger pour compléter leur formation. En 2019, nous comptons intensifier notre présence sur le continent asiatique. Preuve en est, les représentants des écoles du Consortium ESIGELEC (qui regroupe aux côté de notre école, l’EIGSI La Rochelle, NEOMA Business School et l’ECAM Lyon) ont rencontré le Coordinateur National Campus France Chine à l’Ambassade de France à Pékin, afin d’évoquer les futurs développements du Consortium en Chine. »

2019 sera donc une année stratégique pour l’ESIGELEC qui va fortement développer sa présence en Asie, un continent stratégique pour l’école au regard notamment des nombreuses innovations qui y sont développées et des opportunités d’emplois offertes aux ingénieurs. À ce jour 20 % des diplômés de l’ESIGELEC occupent des missions de premier plan à l’international.