Dell Technologies a enregistré au cours du deuxième trimestre de son exercice 2019 décalé un chiffre d’affaires de 22,9 milliards de dollars, en croissance de 18% sur un an. La perte opérationnelle est de 13 millions de dollars, en baisse de 98% comparé au déficit de 665 millions de dollars enregistré un an auparavant.

La croissance de l’activité stockage est particulièrement remarquable. Après un sérieux rafraîchissement, elle enregistre une croissance de 13% pour s’établir à 4,2 milliards de dollars. « Si vous regardez en arrière, vous constaterez les progrès que nous avons réalisé l’an dernier en simplifiant la gamme, en améliorant la compétitivité de nos lignes de produit, en rafraîchissant nos campagnes marketing – qui retiendront l’attention au second semestre – et en annonçant de nouveaux produits. Il y a eu une quantité considérable d’améliorations », s’est félicité le vice-président Produits et opérations de Dell, Jeff Clarke, rapporte CRN qui a assisté à présentation des résultats aux analystes. « Nous avons réalisé un tas de changements au sein de notre activité de stockage primaire au cours de l’année dernière. La ligne de produit est de loin plus compétitive aujourd’hui. La demande a augmenté pour nos baies en mode fichiers, nos solutions haut de gamme et nos offres de protection des données. Notre objectif reste celui d’augmenter la vitesse dans le milieu de gamme qui est un élément clé de la croissance des baies de stockage. »

De son côté, l’activité serveurs et réseaux enregistre une croissance de 34% à 5,1 milliards de dollars. Le Dell Solutions Group, qui comprend les PC, les solutions d’affichage et les offres d’espaces de travail progresse de 13% pour atteindre 11,1 milliards de dollars. La société enregistre une croissance de 14% de son activités grand public, à 3 milliards de dollars, tandis que l’activité Entreprise (Commercial) grimpe de 13% à 8,1 milliards de dollars. En progression de 6%, les autres activités (Pivotal, SecureWorks, RSA, Virtustream et Boomi) génèrent collectivement 574 millions de dollars.

La firme texane a par ailleurs revu ses objectifs annuels à la hausse. Elle table à présent sur un chiffre d’affaires compris entre 90,5 milliards de dollars et 92 milliards de dollars, la fourchette précédente étant de 86,5 milliards de dollars à 88,5 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice net non-GAAP compris entre 4,9 milliards de dollars et 5,3 milliards de dollars, les projections précédentes étant de 4,5 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars.