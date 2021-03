A l’issue du troisième trimestre de son exercice 2021 Oracle affiche des résultats meilleurs que prévus. Dopé par la croissance soutenue de Fusion ERP (+30%) et NetSuiteERP (+24%), le chiffre d’affaires progresse de 3% à 10,1 milliards de dollars. Les revenus provenant des services cloud et du support de licences augmentent de 5% à 7,3 milliards de dollars. Ceux des licences Cloud et des licences sur site croissent de 4% à 1,3 milliard de dollars. En revanche, les ventes de matériel reculent de 4% à 820 millions de dollars.

Impacté par un avantage fiscal net non récurrent de 2,3 milliards de dollars lié au transfert de certains actifs entre filiales, le bénéfice net GAAP bondit de 95% à 5 milliards de dollars ou 1,68 dollar par action. Le bénéfice net non-GAAP progresse de 10% à 3,5 milliards de dollars, soit 1,16 dollar par action. Wall Street s’attendait à un chiffre d’affaires de 10,07 milliards de dollars et à un bénéfice net non-GAAP de 1,11 dollar.

« Nous avons continué à étendre notre énorme avance sur le marché de l’ERP cloud », commente dans un communiqué Safra Catz, CEO d’Oracle. « Les activités ERP cloud hautement rentables de plusieurs milliards de dollars d’Oracle, et en croissance rapide, ont contribué à augmenter les revenus des abonnements de 5% et le bénéfice d’exploitation de 10% au cours du trimestre. Les revenus des abonnement représentents désormais 72% des revenus totaux d’Oracle, et ce flux de revenus récurrent hautement prévisible ainsi que notre discipline en matière de dépenses permettent une croissance à deux chiffres du bénéfice par action non-GAAP. »

Intervenant dans la présentation des résultats aux analystes, Larry Ellison, a consacré une dizaine de minutes à vanter les succès d’Oracle dans le braconnage des clients SAP, expliquent nos confrères de CRN qui assistaient à l’événement. Expliquant que son concurrent avait « raté le coche » le cofondateur et directeur technologique d’Oracle a cité les nombreux clients que sa société avait raflés, précisant notamment que Western Digital avait transféré l’ensemble de ses opérations vers la suite Oracle Fusion ERP. D’autres entreprises comme Honda ou DHL ont adopté certains outils d’Oracle sans migrer complètement leurs applications a ajouté le dirigeant avant d’assurer que « la grande majorité de ces entreprises qui ont commencé ce parcours termineront ce parcours ».

Interrogé par nos confrères, SAP a refusé de commenter ces propos. En janvier, le CEO de l’éditeur allemand, Chistian Klein avait toutefois annoncé plus de 200 victoires contre Oracle dans l’espace ERP.