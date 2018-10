Le 30 septembre, Microsoft a clos son troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 29,1 milliards de dollars, dont 17,3 milliards de dollars pour les produits et 11,8 milliards de dollars pour les services. La croissance atteint ainsi 19,1% sur un an. Le bénéfice net s’établi à 8,8 milliards de dollars, ce qui représente un bond de 34%. Le bénéfice dilué par action est de 1,14 dollar, en progression de 34%.

Les revenus du cloud commercial, qui comprend les ventes d’Azure, atteignent 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 47% par rapport au même trimestre de l’année précédente. La marge est de 62%, contre 58% un an auparavant et 59% au cours du trimestre précédent. Azure à lui seul voit son chiffre d’affaires bondir de 76%.

En réalité, tous les indicateurs sont au vert. Les revenus de la division Informatique personnelle, la plus importante en termes de revenus, ont progressé de 15% à 10,75 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur à l’estimation de 10,13 milliards de dollars de Wall Street. La division comprend Windows (+3%), les consoles de jeu Xbox (+44%), la publicité générée par la recherche en ligne (+17%) et les ordinateurs Surface (+14%).

Les produits d’exploitation liés à la productivité et aux processus opérationnels se sont élevés à 9,8 milliards de dollars, soit un gain de 19%. C’est au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur 9,4 milliards de dollars. On note une progression de 36% des revenus d’Office 365 pour les entreprises, un bond de 51% du chiffre d’affaires de Dynamics 365 ainsi qu’une hausse de 33% des résultats de Linkedin.

« Nos résultats records pour le premier trimestre reflètent notre engagement en faveur d’investissements stratégiques à long terme et d’une exécution cohérente permettant de stimuler la croissance des revenus et l’expansion de la marge opérationnelle », commente dans un communiqué Amy Hood, vice-présidente et directrice financière de l’éditeur. « Nous constatons une demande continue pour nos offres cloud, ce que reflète notre chiffre d’affaires du cloud commercial de 8,5 milliards de dollars, en hausse de 47% sur un an. »