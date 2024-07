Alors que la salve des résultats trimestriels a débuté cette semaine à Wall Street, non sans anxiété pour les valeurs de la Tech, IBM compte parmi les sociétés qui rassurent. Le géant informatique a publié mercredi soir les résultats de son deuxième trimestre 2024, supérieurs aux attentes des analystes. Le chiffre d’affaires s’établit à 15,8 Md$ en hausse de 2% sur un an et de 4% à taux de change constant. C’est plus que les 15,6 Md$ attendus par le consensus LSEG.

Dans le même temps, le bénéfice net a grimpé à 1,83 Md$ contre 1,58 Md$ un an plus tôt, soit un bénéfice par action de 2,43$, contre 2,20$ visé par le consensus.

« Nous continuons de constater que les clients se tournent vers IBM pour notre technologie et notre expertise en matière d’IA d’entreprise », a commenté dans un communiqué le PDG Arvind Krishna. « Notre portefeuille d’affaires en matière d’IA générative a atteint plus de deux milliards de dollars depuis le lancement de Watsonx il y a un an », a-t-il précisé. Un chiffre qui a doublé par rapport au précédent trimestre.

Sur les quatre activités, c’est la division logicielle qui se distingue avec un chiffre d’affaires de 6,7 Md$ en hausse de 7%. Ses revenus sont tirés par les logiciels d’automatisation (+15%), le traitement des transactions (+11%), Red Hat (+7%) et la sécurité (+2%). A l’inverse, le segment données et IA baisse de 2%.

Les activités de conseil ont rapporté à IBM sur le trimestre 5,2 Md$, en baisse de 0,9%. Le conseil en technologie accuse une baisse de 3%, alors que les conseils de transformation commerciale progressent de 3% et ceux d’opérations d’applications de 4%.

La division infrastructure a enregistré un chiffre d’affaires global de 3,6 Md$, en hausse de 0,7%. L’infrastructure hybride a progressé de 4%. Elle inclut les grands système Z (+6%) et l’infrastructure distribuée (-6%). Le support d’infrastructure accuse en revanche une baisse de 6%.

Enfin l’activité financement, plus marginale, a baissé de 8,3% à 200 M$.

Un autre motif de satisfaction pour IBM est le niveau élevé de son flux de trésorerie disponible qui s’est élevé à 2,6 Md$ sur le trimestre et est attendu désormais à plus de 12 Md$ en 2024.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, IBM maintient sa prévision d’une croissance moyenne à un chiffre en devises constantes. Les taux de change défavorables devraient amputer la croissance d’un à deux points. La publication est bien accueillie en bourse avec une hausse de l’action de plus de 5% jeudi en séance.