La semaine dernière, le fournisseur de logiciels Big Data basés sur l’intelligence artificielle ThoughtSpot a levé 248 millions de dollars portant ainsi sa valorisation à 1,95 milliard de dollars.

A cette occasion, le CEO de la société de Sunnyvale, Sudheesh Nair, par ailleurs ancien président de Nutanix, ainsi que le co-fondateur et président exécutif, Ajeet Singh, lui aussi ex-Nutanix, ont accordé une interview au Silicon Valley Business Journal. Sudheesh Nair (photo) a notamment expliqué à nos confrères les raisons exactes de cette levée de fonds. « Nous avons encore 100 millions de dollars provenant de notre dernière tranche de financement. Mais le problème que nous essayons de résoudre et le marché que nous visons sont si énormes que cela prendra du temps et des ressources. Nous savons tous que la macroéconomie ne continuera pas à se développer comme elle le fait, c’est pourquoi il était temps de lever cet argent. C’était la chose la plus prudente que nous puissions faire. »

Sudheesh Nair a ajouté que le capital amassé permettait à ThoughtSpot d’envisager sa croissance au moyen d’acquisitions. « Nous savons qu’il y aura d’autres entrepreneurs avec de bonnes idées et capables d’une bonne gestion », a-t-il déclaré. « Il y aura pour nous de bonnes opportunités de réaliser quelques acquisitions tactiques et à long terme. »

Les fonds récoltés serviront également à accélérer la croissance mondiale de l’entreprise et à constituer l’équipe nécessaire pour cela. Le nombre de salariés a augmenté d’environ 65% pour atteindre 500 employés au cours de l’année écoulée. Les recrutements devraient se poursuivre au même rythme.

Ajeet Singh a quant à lui clairement expliqué qu’il avait lancé ThoughtSpot pour rendre les données et les connaissances accessibles instantanément à tous les membres d’une entreprise, quelles que soient leurs compétences techniques. « Nous savons que nous n’avons atteint que 2% de nos objectifs. Nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers et continuerons d’apporter une innovation fondamentale sur le marché », a-t-il assuré.

Les dirigeants de ThoughtSpot ont désormais Qlik et surtout Tableau (bientôt avalé par Salesforce), dont les outils ont vieilli et « sont conçus pour les analystes et les coutumiers d’Excel », en ligne de mire. « Nous pensons que l’industrie est prête pour la prochaine vague d’innovation », a conclu Ajeet Singh.