Le fournisseur de logiciels Big Data basés sur l’intelligence artificielle ThoughtSpot, a levé 248 millions de dollars, portant son financement total à 554 millions de dollars et sa valeur à 1,95 milliard de dollars. Au nouvel investisseur Silver Lake Waterman, le fonds de capital de croissance en phase finale de Silver Lake, se sont joints les bailleurs de fonds existants Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures et Geodesic Capital.

ThoughtSpot utilisera ce nouveau financement pour étendre ses activités de recherche et développement et poursuivre le développement de ses équipes de mise sur le marché en Amérique du Nord, dans la zone EMEA ainsi qu’en région Asie-Pacifique.

Cette opération intervient en pleine période de consolidation du marché du big data, marqué par l’acquisition pour 15,7 milliards de dollars de Tableau Software par Salesforce et par le rachat par Google Cloud du développeur d’applications d’informatique décisionnelle Looker.

Basé à Sunnyvale en Californie, ThoughtSpot a été créée par Ajeet Singh, qui n’est autre que le co-fondateur de Nutanix et Amit Prakash un ancien membre de l’équipe Google AdSense. Entretenant une certaine proximité avec le spécialiste de l’hyperconvergence, la société est dirigée depuis un an par Sudheesh Nair, jusqu’alors président de Nutanix.

« Lorsque je vois le travail accompli par nos clients, tels que Walmart, BT et Daimler, avec ThoughtSpot pour transformer leurs fonctions critiques telles que la chaîne logistique ou le service clientèle, je suis extrêmement inspiré, mais je réalise aussi combien il reste un potentiel non exploité lorsqu’il s’agit de connaissances basées sur les données », commente dans un communiqué Sudheesh Nair.

ThoughtSpot indique dans le document que ses ventes, d’une valeur moyenne de 250.000 dollars, ont augmenté de 195% au cours du premier semestre et que le chiffre d’affaires annuel se rapproche des 100 millions de dollars. En un an, son personnel a augmenté de plus de 65%, pour atteindre près de 500 employés, parmi lesquels de nombreux cadres dirigeants. Depuis son dernier financement en mai 2018, la société a ouvert des bureaux à Singapour, Tokyo et Düsseldorf et a développé son site de Bangalore, en Inde.

La technologie IA de ThoughtSpot est basée sur ThoughtSpot Falcon, un système de calcul en mémoire massivement parallèle capable d’effectuer des requêtes analytiques sur des milliards d’enregistrements de données en quelques secondes.