Les PC IA vont rapidement perdre leur statut d’offre émergente. Gartner prévoit que leurs livraisons passeront de 43 millions d’unités en 2024 à 114 millions en 2025, ce qui représente une hausse de 165% d’une année sur l’autre. Les expéditions en 2024 devraient déjà croitre de 98%, par rapport aux 21 millions d’unités livrées en 2023.

Gartner définit les PC IA comme des PC dotés d’une unité de traitement neuronal (NPU) intégrée, que ce soit sur plateforme Windows sur Arm, macOS sur Arm ou x86. Ce qui leur permet de traiter tout ou partie des calculs d’IA qui relevaient auparavant du cloud. Donc avec plus d’autonomie et de confidentialité et moins de latence.

« Le débat est passé de la spéculation sur les PC susceptibles d’inclure des fonctionnalités d’IA à l’attente selon laquelle la plupart des PC finiront par intégrer des capacités d’IA NPU », a déclaré Ranjit Atwal, analyste chez Gartner. « En conséquence, le NPU deviendra une fonctionnalité standard pour les fournisseurs de PC ».

Gartner prévoit que les PC IA représenteront 43 % de toutes les expéditions de PC d’ici 2025, contre 17 % en 2024. La demande concernera principalement les ordinateurs portables avec 102 millions d’unités prévues en 2025 contre prés de 12 millions de PC de bureau. Selon le cabinet d’études, les ordinateurs portables IA représenteront aussi 51% des expéditions du total du segment. En 2026, ils devraient même devenir la seule offre disponible pour les grandes entreprises.