Les Filles et Les Garçons de la Tech renforce son équipe de Management en annonçant la nomination de Julien CRESTA à la tête de son agence montpelliéraine. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la récente implantation de l’ESN en Occitanie qui représente une région stratégique pour le développement des activités de la société.

Dans le cadre de sa mission, Julien CRESTA sera en charge de mener à bien la stratégie de croissance de la société à l’échelle régionale, d’identifier de nouvelles opportunités, de structurer une équipe locale et de mettre en lumière les domaines d’expertises des Filles et des Garçons de la Tech auprès des acteurs économiques et des structures publiques de la région.

Pour mener à bien sa mission, Julien CRESTA peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur des technologies. Dans ce contexte, il a occupé de nombreux postes de management dans des structures de premier plan. Il a notamment fondé en Suisse une startup spécialisée dans la réalité virtuelle (VR Project) avant de rejoindre SMILE, l’ESN française leader dans le domaine de l’Open Source, où il a occupé les postes d’ingénieur d’affaires puis de Directeur commercial Occitanie.

Julien CRESTA, Directeur de l’agence de Montpellier des Filles et des Garçons de la Tech « Je suis fier de rejoindre Les Filles et les Garçons de la Tech qui propose un projet d’entreprise unique et stimulant à ses équipes, partenaires et clients. Nous souhaitons travailler en grande proximité avec nos clients et leur permettre de faire les bons choix pour réaliser leurs projets digitaux et tirer parti des nombreux avantages liés à des sujets comme le move to cloud, la cybersécurité ou le Devops. Par ailleurs, nous allons ouvrir de nombreux postes dans notre agence pour étoffer notre équipe et supporter notre forte croissance. »