L’ESN les Filles et les Garçons de la Tech annonce l’ouverture d’une nouvelle agence sur Montpellier pour développer sa présence sur la région sud et travailler toujours plus en proximité avec ses clients. Ce faisant, l’ESN peut aujourd’hui s’appuyer sur un réseau de quatre agences régionales (Aix-en-Provence, Toulouse, Paris et Montpellier) et devrait continuer à s’implanter dans d’autres villes.

Les Filles et les Garçons de la Tech est une ESN, certifiée B Corp, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. Créée en novembre 2020 avec le statut d’entreprise à mission, elle compte aujourd’hui X collaborateurs. Les Filles et Les Garçons de la Tech accompagne dans leur transformation numérique des entreprises de premier plan en leur proposant des prestations d’expertise autour du Cloud, de la cybersécurité et du Devops. Ce positionnement très affirmé permet à l’entreprise de connaître chaque année une hyper croissance (400 % sur son dernier exercice) et de s’imposer comme un partenaire de confiance pour ses clients.

En accentuant sa présence sur Montpellier, L’ESN se donne comme objectif d’accompagner au quotidien ses clients existants dans leurs projets de transformation numérique, mais aussi de développer ses parts de marché à l’échelle locale. En effet, la région de Montpellier est particulièrement dynamique et permettra à l’entreprise d’accéder à de nouvelles opportunités.

Julien CRESTA, Directeur de l’agence de Montpellier chez les Filles et Les Garçons de la Tech « Notre implantation sur Montpellier est un projet particulièrement stimulant et nous permet de consolider notre présence sur la région Occitanie. Nous avons un plan de développement ambitieux sur cette ville labellisée « French Tech » qui regroupe autant de centres de compétences, de grands comptes que de petits acteurs innovants en devenir. Notre côté ultra spécialisé est un gage de qualité pour répondre à une demande croissante de compétences autour du DevOps »