Les Filles et les Garçons de la Tech (FGTech) répond avec succès aux attentes du groupe RICHARDSON en l’accompagnant dans la refonte et la mise en œuvre d’un ERP de nouvelle génération reposant sur un développement spécifique.

Depuis 1855, RICHARDSON évolue sur le marché de la distribution de matériel de chauffage, de climatisation, salle de bains, carrelage, plomberie et matières plastiques et donne la priorité au capital humain garant d’exigence, d’expertise et de proximité. RICHARDSON, c’est aussi un large choix de produits de qualité, une collaboration avec les plus grands fabricants et un espace de choix proche de ses clients.

Dès 1975, RICHARDSON a mis en place un ERP développé en interne . Après avoir évolué en continu, ce dernier ne répondait plus aux attentes du groupe et montrait de nombreuses limites en termes de fonctions et de capacités d’évolution. C’est dans ce contexte qu’après avoir étudié les offres du marché, RICHARDSON a finalement pris le parti de repartir sur un développement sur mesure en s’appuyant sur des technologies et une infrastructure de nouvelle génération .

L’ESN les Filles et les Garçons de la Tech est alors intervenue pour mener à bien ce projet notamment pour la mise en place de l’environnement d’exécution, de la méthodologie d’automatisation et la définition de Micro Services pour permettre une plus grande simplicité d’évolution de l’ERP. 4 collaborateurs ont été mobilisés pendant quatre mois.

L’ensemble du projet a été mené en mode agile et en proximité avec les équipes de RICHARDSON pour une plus grande vélocité et efficacité opérationnelle. Le groupe va bénéficier d’un applicatif métier adapté à ses attentes sur une architecture performante, sécurisée et évolutive. Cela lui permettra de répondre à ses besoins dans le temps.

Fort de ce succès opérationnel, les Filles et les Garçons de la Tech continue d’intervenir sur de nouveaux aspects et notamment sur des sujets liés à l’automatisation, au load balancing ou encore à l’alerting.

Luca SECCI,DSI de RICHARDSON « Nous avons eu recours aux services et compétences de FGTECH pour nous accompagner dans notre projet de refonte technologique de l’ERP de l’entreprise. La mission s’est parfaitement déroulée, les objectifs fixés ont été atteints et les délais ont été respectés. Nous avons particulièrement apprécié les compétences des intervenants sur les nouvelles technologies, leur capacité à s’intégrer au sein de l’équipe, leur méthode de travail et leur transparence face aux difficultés rencontrées, ceci témoigne de leur savoir-faire, de leurs valeurs et de leur conscience professionnelle. Je tenais à les remercier pour l’aide apportée et les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui. »