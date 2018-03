Les dépenses pour garantir la sécurité de l’internet des objets vont atteindre 1,5 milliards de dollars cette année prévoit Gartner, contre 1,2 milliard de dollars en 2017. Il est vrai que le problème est réel. Selon une étude récente de CEB (désormais filiale de Gartner), environ 20% des organisations dans le monde ont été victime d’au moins une attaque basée sur l’IoT au cours des trois dernières années.

« En matière d’attaques IoT, les organisations n’ont souvent pas de contrôle sur l’origine et la nature des logiciels et matériels utilisés par les terminaux intelligents connectés », explique dans un communiqué Ruggero Contu, directeur de recherche au cabinet d’analyse. « Nous nous attendons à une demande d’outils et services visant à améliorer la découverte et la gestion des actifs, l’évaluation de la sécurité des logiciels et matériels et les tests de pénétration. De plus, les organisations vont veiller à améliorer leur connaissance de l’implication de l’externalisation de la connectivité des réseaux. Ces facteurs seront les principaux moteurs de la croissance des dépenses en matière de sécurisation de l’IoT pour la période 2016-2021 ; des dépenses qui devraient atteindre 3,1 milliards de dollars en 2021. »

Le cabinet constate toutefois que la normalisation en matière de sécurisation des composants IoT n’en est qu’à ses débuts. Une situation qui devrait s’améliorer rapidement pour les activités fortement régulées comme la santé et l’automobile. Un mouvement qui touche déjà l’IoT industriel, ou industrie 4.0, qui concerne des secteurs comme l’énergie, les transports et la fabrication.

Worldwide IoT Security Spending Forecast (Millions of Dollars)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endpoint Security 240 302 373 459 541 631 Gateway Security 102 138 186 251 327 415 Professional Services 570 734 946 1,221 1,589 2,071 Total 912 1,174 1,506 1,931 2,457 3,118

Source: Gartner (March 2018)