Le marché de la sécurité est toujours en pleine forme. Selon Gartner, les dépenses mondiales consacrées à ce marché devraient grimper en 2018 de 8% par rapport à 2017 et atteindre 96,3 milliards de dollars. Une croissance due à l’évolution de la réglementation (notamment à l’arrivée du RGPD en Europe), au changement d’attitude des acheteurs, à la prise de conscience des menaces émergentes et au passage à une stratégie commerciale numérique estime le cabinet d’analyse. « Partout une grande partie des dépenses en matière de sécurité est motivée par la réaction des organisations contre les brèches de sécurité, contre les cyberattaques de haut niveau et les violations de données qui affectent les organisations dans le monde entier », explique dans sa présentation de l’étude, Ruggero Contu, directeur de recherche chez Gartner. « Les cyberattaques telles que WannaCry et NotPetya, et plus récemment celle contre Equifax, ont un impact direct sur les dépenses en matière de sécurité parce que ces types d’attaques peuvent s’étendre sur trois ans. »

Au cours d’une enquête réalisée par le cabinet, la majorité des entreprises interrogées a déclaré qu’une violation de la sécurité de leurs informations est le principal risque influençant leurs dépenses en matière de cybersécurité. En conséquence, les tests de sécurité, l’externalisation IT et la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) devraient figurer parmi les segments du marché de la cybersécurité bénéficiant de la plus forte croissance.

Selon le cabinet d’analyse, d’ici 2020 plus de 60% des organisations vont investir dans des outils de sécurité tels que la prévention des pertes de données, le chiffrement et les audits de sécurité, contre 35% actuellement.

Par ailleurs, la pénurie de compétences, les complexités techniques et le paysage des menaces vont continuer à favoriser l’automatisation et l’externalisation. « Les compétences sont rares et donc chères, poussant les organisations à chercher de l’aide auprès des consultants de sécurité, des fournisseurs de services de sécurité managés et des hébergeurs », affirme Ruggero Contu. « En 2018, les dépenses consacrées à l’externalisation de la sécurité vont atteindre 18,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 11% par rapport à 2017. Le segment de l’externalisation IT est le plus important poste de dépenses en matière de sécurité après le consulting. »

Pour Gartner, en 2019 les dépenses des entreprises consacrées aux services de sécurité externalisés représenteront 75% des dépenses consacrées aux matériels et logiciels de sécurité, contre 63% en 2016.

Worldwide Security Spending by Segment, 2016-2018 (Millions of Current Dollars)

Segment 2016 2017 2018 Identity Access Management 3,911 4,279 4,695 Infrastructure Protection 15,156 16,217 17,467 Network Security Equipment 9,789 10,934 11,669 Security Services 48,796 53,065 57,719 Consumer Security Software 4,573 4,637 4,746 Total 82,225 89,133 96,296

Source: Gartner (December 2017)