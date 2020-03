Selon Synergy Research, les dépenses mondiales en matériel et logiciels pour datacenters ont atteint 152 milliards de dollars en 2019, ce qui représente une hausse de 2% par rapport à 2018. Si l’on s’en tient au seul quatrième trimestre, les dépenses ont grimpé de 7% comparé au troisième trimestre.

Les dépenses annuelles consacrées au cloud public ont augmenté de 7% en un an, en revanche celles consacrées aux infrastructures traditionnelles et au cloud privé ont reculé de 1%. Les datacenters de cloud public représentent désormais 37% du total contre 25% en 2015.

Avec 46% du total, ce sont les serveurs qui ont représenté en 2019 le plus gros poste de dépenses consacrées aux datacenters (cloud et non-cloud). Les leaders de ce segment étaient au quatrième trimestre Dell, Microsoft, HPE et Cisco. Ils étaient suivis par Huawei, IBM, VMware, Inspur et Lenovo. Bénéficiant d’importantes commandes de la part des opérateurs hyperscale, ce sont toutefois les ODM qui se sont arrogés la plus grande part de marché au quatrième trimestre.

« Les revenus des services cloud ont bondi de 39% en 2019, les revenus SaaS pour les entreprises ont grimpé de 26%, les revenus provenant de la recherche et des réseaux sociaux ont progressé de 20% et les revenus générés par le commerce électronique ont grimpé de 24%, ce qui a contribué à augmenter les dépenses publiques consacrées aux infrastructures cloud », détaille dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research. « Pendant ce temps, les dépenses des entreprises pour leurs propres centres de données ont été réduites par le passage des charges de travail aux clouds publics. Nous constatons déjà que les livraisons de serveurs aux fournisseurs de cloud public dépassent les livraisons aux entreprises et cette tendance se poursuivra. »

Ce sentiment est partagé par Dell’Oro Group. « Malgré les incertitudes récentes du marché, nous prévoyons que les fournisseurs de services cloud de premier plan augmenteront leurs investissements dans les datacenters comme prévu, principalement dans les serveurs, alors que le secteur cherche à reprendre l’expansion de ses capacités », explique dans un communiqué Baron Fung, directeur de la recherche à la société d’analyse. Selon lui, les dépenses consacrées aux serveurs représenteront 47% des dépenses d’investissement des datacenters en 2020, les fournisseurs de cloud devant investir dans davantage de serveurs et d’équipements réseau pour augmenter leurs capacités. En 2019, les 10 principaux d’entre eux ont dépensé 66 milliards de dollars, un chiffre en croissance de 3% par rapport à 2018.

Les investissements en matière de cloud public ne devraient donc pas trop souffrir de la pandémie de coronavirus. Les entreprises devraient en effet se tourner davantage vers le cloud public pour répondre à leurs besoins numériques tout en limitant leurs investissements. Elles devraient en effet baisser fortement leurs dépenses en matière d’infrastructures propres en raison des graves perturbations qui agitent l’offre et la demande.