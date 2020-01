L’examen détaillé des dépenses informatiques des dix dernières années réalisé par Synergy Research Group montre que les débours annuels en services d’infrastructures cloud sont passés au cours de la période de pratiquement zéro à près de 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, les dépenses des entreprises consacrées au matériel informatique et aux logiciels de centre de données n’ont progressé que d’environ 4% par an, malgré un fort rebond en 2018 généré par des serveurs plus richement configurés et plus chers. Sur toute la décennie, la croissance annuelle moyenne pour les services cloud a été de 56%.

Selon le cabinet d’analyse, 2019 marquera un basculement, les entreprises dépensant davantage pour les services cloud (IaaS, PaaS, cloud privé géré) que pour l’équipement de leurs datacenters.

Sur la base des dépenses réalisées au cours des trois premiers trimestres et de ses prévisions pour le quatrième trimestre, Synergy prévoit que les dépenses mondiales de 2019 pour le matériel et les logiciels (comprenant les serveurs, le stockage, la mise en réseau, la sécurité et les logiciels associés) dépasseront 93 milliards de dollars. De leur côté, les dépenses consacrées aux services d’infrastructure cloud atteindront 97 milliards de dollars. Sur l’ensemble de la décennie, les taux de croissance les plus élevés concernaient principalement le PaaS – en particulier la base de données, l’IoT et l’analyse. La part de l’IaaS est quant à elle restée relativement stable tandis que celle des services de cloud privé géré a quelque peu diminué.

« La décennie a vu une augmentation spectaculaire des capacités informatiques, des applications d’entreprise de plus en plus sophistiquées et une explosion de la quantité de données générées et traitées, ce qui indique un besoin toujours croissant de capacité en matière de datacenters. Cependant, plus de la moitié des serveurs actuellement vendus vont dans les datacenters des fournisseurs de cloud et non dans ceux des entreprises », explique dans la présentation du rapport John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Au cours des dix dernières années, nous avons assisté à une transformation remarquable du marché informatique. Les entreprises dépensent désormais près de 200 milliards de dollars par an pour acheter ou accéder aux installations des datacenters, mais les fournisseurs de cloud sont devenus les principaux bénéficiaires de ces dépenses. »