Dopées par le télétravail, les dépenses en services d’infrastructure cloud ont poursuivi leur forte expansion au quatrième trimestre 2020. Selon Canalys, ces dépenses ont grimpé de 32% pour frôler les 40 milliards de dollars (39,9 milliards de dollars très exactement). C’est 3 milliards de dollars de plus qu’au troisième trimestre et 10 milliards de dollars de plus qu’un an auparavant. Le recours aux outils de collaboration en ligne, l’intérêt pour les services cloud grand public et les achats en ligne ont entraîné une forte augmentation de la consommation de l’infrastructure cloud, au bénéfice de tous les principaux fournisseurs. Cette croissance a également été encouragée par une meilleure confiance des entreprises dans une reprise économique estime également le cabinet d’analyse. Ce dernier constate par ailleurs que les fournisseurs de services cloud renforcent leurs investissements dans le channel pour maintenir la demande et soutenir les clients « ce qui sera essentiel pour la mise en œuvre de projets en 2021 et au-delà ».

Sur l’ensemble de l’année 2020, les dépenses totales en services d’infrastructure cloud ont augmenté de 33% pour atteindre 142 milliards de dollars, contre 107 milliards de dollars en 2019. La demande a été plus élevée que prévu, malgré un ralentissement initial des grands projets.

Ce dynamisme conforte la domination d’AWS, bien que ce dernier ait enregistré une croissance moindre que celle de ses concurrents. Avec des ventes en hausse de 28% sur un an, la division d’Amazon s’arroge 31% des dépenses totales du marché. Pour maintenir cet élan, le géant de Seattle investit dans son écosystème de partenaires par une meilleure prise en charge des éditeurs de logiciels indépendants, le lancement de nouvelles compétences verticales auprès du channel, une expansion de la distribution visant le marché des PME, ainsi que de nouveaux partenariats dans le cadre de sa stratégie de cloud hybride.

De son côté, le taux de croissance d’Azure s’est à nouveau accéléré pour atteindre 50% portant ainsi la part de marché de Microsoft à 20%. La firme de Redmond s’est concentrée sur le développement de la consommation d’Azure auprès de tous les segments de clientèle grâce à des investissements dans la réussite de ses clients et des incitatifs ciblés pour son channel mondial. Elle a également bénéficié d’une demande soutenue pour Teams, Windows Virtual Desktop et d’autres services Microsoft exécutés sur Azure à mesure que le télétravail se développait.

Avec une croissance de 58% et une part de marché de 7%, Google cloud a conforté sa position de numéro trois du secteur. Sa stratégie de « cloud ouvert », qui met l’accent sur la souveraineté, la pérennité et la gestion multicloud, ainsi que sa concentration sur des secteurs verticaux bien ciblés semble porter ses fruits. La filiale d’Alphabet a aligné ses forces de vente et son channel sur quelques industries en créant un réseau de partenaires doté d’une expertise spécifique et de spécialisations approfondies dans des solutions telles que l’apprentissage automatique, l’analytique et la gestion des données.

Premier fournisseur en Chine et en Asie-Pacifique en général, Alibaba Cloud a augmenté ses ventes de 54% au quatrième trimestre pour atteindre une part de marché mondiale de 6%.

La demande de services cloud est restée forte dans tous les segments du marché, y compris ceux les plus touchés par la pandémie, tels que la vente au détail et la fabrication. « Le rythme de la numérisation, tiré par le cloud, s’accélère. Les entreprises sont désormais plus confiantes pour libérer des budgets pour leur transformation commerciale », explique dans un communiqué Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys. « Les grands projets qui ont été reportés plus tôt dans l’année sont redéfinis, axé désormais sur la modernisation des applications, les migrations SAP et la transformation du lieu de travail. Les soins de santé, les services financiers et les produits pharmaceutiques font partie des secteurs moteurs, mais même ceux qui sont le plus sous pression redirigent leurs investissements vers le cloud, dégageant de nouvelles sources de revenus et diversifiant les modèles commerciaux. Par ailleurs, les PME continuent de se tourner vers les services cloud pour les aider à maintenir leurs opérations et à contrôler leurs coûts. » Selon lui, les autorisations des vaccins contre le Covid-19 et le lancement de programmes de vaccination de masse renforceront encore la confiance des entreprises tout au long de 2021, tandis que le travail et l’apprentissage à distance se poursuivront. Cela maintiendra la dépendance aux services cloud et stimulera la dynamique des dépenses, même si les clients prennent conscience des coûts, des problèmes de sécurité et de la complexité qu’apporte une plus grande adoption du cloud assure-t-il.

Le channel, depuis les intégrateurs de systèmes mondiaux et les MSP jusqu’aux revendeurs et distributeurs, joue un rôle de plus en plus important dans la croissance du cloud dans le monde estime Canalys, qui constate que tous les principaux fournisseurs de cloud augmentent leurs investissements dans les partenaires, à la fois pour tirer parti de leurs capacités de conseil et de services gérés, que pour développer leurs canaux de vente. Si Microsoft est toujours le fournisseur qui s’appuie le plus sur les ventes indirectes, AWS et Google Cloud s’engagent eux aussi de plus en plus sur cette voie. C’est une bonne nouvelle pour les partenaires.