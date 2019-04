Avec une hausse de 90% et une part de marché passée de 6% à 8% en un an, Google Cloud fut le fournisseur de services d’infrastructure à la croissance la plus forte en 2018 indique Canalys dans une étude. Le leader incontestable est toutefois AWS avec 32%, précédant Microsoft 17%, Google Cloud et Alibaba (4%). Ces quatre fournisseurs pesaient l’an dernier 61% d’un marché de plus de 80 milliards de dollars, en croissance de 46%.

Dans son étude, le cabinet d’analyse constate que l’importance du channel s’accroît chez les trois premiers, une évolution imputée au fait que les entreprises, qui ont de plus en plus recours aux services d’infrastructure cloud, intègrent désormais plusieurs fournisseurs à leur informatique. L’an dernier, 30% des dépenses consacrées aux services d’infrastructure cloud, soit un peu plus de 24 milliards de dollars, ont été captées par les distributeurs, revendeurs, fournisseurs de services et intégrateurs systèmes. « Le channel jouera un rôle essentiel pour les fournisseurs de services de cloud computing en améliorant l’accès aux clients, à la fois d’un point de vue commercial et technique », estime Alastair Edwards, analyste en chef chez Canalys. « Toutefois, la portée, l’engagement et la maturité des programmes partenaires actuels des fournisseurs de service diffèrent, Google étant à la traîne dans tous les domaines derrière AWS et Microsoft. Alibaba est encore plus en arrière mais investit dans le channel dans le cadre de sa croissance à l’international. »

Selon la firme de Palo Alto, les trois principaux fournisseurs ont représenté en 2018 65% du chiffre d’affaires réalisé par le channel en matière de services cloud d’infrastructures, soit 16 milliards de dollars. « Microsoft gère l’un des plus importants écosystèmes de partenaires du secteur technologique et son programme Cloud Solution Provider est le plus mature parmi les titans du cloud », ajoute Alastair Edwards. « On estime qu’environ 74% des revenus d’Azure proviennent des partenaires, ce qui représente de loin le pourcentage le plus élevé du secteur. En revanche, le channel représente à peine 15% de l’activité d’AWS mais sa portée croît rapidement, la société ayant recruté plus de 35.000 partenaires à ce jour,sans compter que des centaines d’entreprises attendent de rejoindre son programme partenaires. »

Le channel pèse un peu plus de 25% de l’activité infrastructure de Google qui représente 7 milliards de dollars. « Malgré la rapide croissance de Google Cloud, la portée de son channel est relativement limitée malgré une approche différenciée qui consiste à se concentrer davantage sur des applications et des secteurs spécifiques », estime de son côté Alex Smith, directeur principal chez Canalys. « Environ 13.000 partenaires ont rejoint son programme de partenariat, dont un peu plus de 100 ont atteint le statut de premier partenaire, soit le plus haut niveau du programme, mais moins du tiers de ceux-ci ont obtenu la qualification de partenaire spécialisé. »

S’appuyant sur une étude de Candeforo, Alex Smith explique que 20% des personnes interrogées ont répondu que le potentiel de travail avec Google était énorme, tandis que 22% d’entre elles ont affirmé qu’elles souhaitaient plutôt travailler avec d’autres fournisseurs de services cloud. Toutefois 44% des répondants ont déclaré qu’ils souhaitaient en savoir plus sur un partenariat avec la firme de Mountain View. « Google a une culture du consommateur tandis que la présence de Google Cloud apporte une expérience de travail avec les plus grandes entreprises, mais il n’a pas réussi à capturer un channel plus large où AWS et Microsoft sont plus proactifs », conclut Alex Smith.