Selon Synergy Research, les dépenses d’investissement (Capex) des opérateurs hyperscale ont bondi pour atteindre 27 milliards de dollars au premier trimestre. « Normalement les Capex diminuent au premier trimestre après un point haut sasonnier au quatrième trimestre, mais cette fois la croissance séquentielle était bien supérieure à 20%, débouchant sur un capex supérieur de 80% à celui du premier trimestre 2017 », constate le cabinet d’analyse.

Cinq entreprises représentent à elles seules 70% de ces dépenses : Apple, Amazon, Facebook, Google et Microsoft. La majeure partie de ces dépenses est consacrée au développement de gigantesques datacenters. Synergy en recense à présent 420.

Cette étude est basée sur les dépenses d’investissement des 24 permiers fournisseurs de cloud et d’internet, y comprs les opérateurs offrant de l’IaaS, du PaaS, du SaaS, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et du e-commerce. En dehors des cinq premiers, les plus fortes dépenses ont été réalisées par Alibaba, IBM, JD.com, NTT et Tencent. On trouve ensuite Baidu, eBay, Oracle, PayPal, Salesforce, SAP, Yahoo Japan et Yahoo/Oath.

« L’année 2017 fut une année exceptionnelle pour les capex hyperscale, mais 2018 a commencé avec certains chiffres impressionnants », commente dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef et directeur de recherche chez Synergy Research. « Notre suivi détaillé du marché a toujours démontré une forte croissance des services cloud, du SaaS, la présence de datacenters hyperscale, ainsi que des dépenses destinées au hardware des datacenters consacrés au cloud public, mais cette fois les montants des capex nous ont pris par surprise. Nous avons longtemps dit qu’il s’agit d’un jeu d’échelle auquel la plupart des fournisseurs de services ne doivent pas espérer concourir. En voici quelques preuves incontestables. »