Si l’on en croit Synergy Research, les dépenses d’investissement des 20 plus grands fournisseurs de cloud et d’internet ont atteint 38 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018, dépassant de loin celles de chacun des trois premiers trimestres de l’année, qui avaient elles-mêmes atteint des records. Sur l’ensemble de l’année, ces dépenses, consacrées essentiellement aux datacenters hyperscales, ont bondi de 43% pour atteindre 120 milliards de dollars.

Les cinq plus grands investisseurs sont dans l’ordre Google, Amazon, Microsoft, Facebook et Apple dont les dépenses en capex correspondent à peu près à celles des cinq plus grands opérateurs de télécommunications que sont China Mobile, AT & T, Verizon, NTT et Deutsche Telekom.

Le top 20 des investisseurs pris en compte par Synergy comprend les plus grandes entreprises de services cloud et Internet du monde, y compris les plus grands opérateurs d’IaaS, PaaS, SaaS, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les sites de commerce électronique. On retrouve notamment parmi ceux-ci Alibaba, Tencent, IBM, JD.com ou encore Baidu.

« Les opérateurs hyperscale sont devenus rapidement les rois du monde des technologies de l’information », commente dans un document John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « En moyenne, les revenus des opérateurs hyperscale augmentent de 20% par an, grâce à l’expansion des services de cloud computing, du commerce électronique, des médias sociaux et de la publicité en ligne. Il est à noter que les principaux acteurs investissent une part croissante de leurs revenus en capex. Cela contraste vivement avec les opérateurs télécoms qui ne voient ni revenus ni capex augmenter. Nous ne voyons pas ces tendances changer de sitôt. »

Précisons que l’ensemble des opérateurs télécoms ont investi en 2018 environ 240 milliards de dollars en capex, un chiffre stable comparé à 2017.