En matière de défaillances d’entreprises, le secteur IT s’est révélé plus fragile que le reste de l’économie au premier trimestre 2025. Selon les données du Groupe Altares, le volume sur 12 mois glissés a progressé de 14,8% pour s’établir à 2.424 procédures fin mars. La hausse est de 12,1% sur l’ensemble des secteurs de l’économie avec un total de 66.716 procédures. Depuis 6 mois, le volume s’est stabilisé aux environs de 68 000, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une décrue des faillites.

Les activités de conseil en systèmes et logiciels informatiques ont pesé lourd avec 436 procédures contre 295 un an plus tôt, soit une hausse de 47,8%. On relève aussi 585 procédures pour la programmation informatique (+14,7%), 116 pour l’édition de logiciels applicatifs (+28,9%) et 22 pour l’édition de jeux électroniques (+28,9%).

D’autres activités retrouvent en revanche un peu d’oxygène. Les défaillances sont retombées à 66 (-7%) pour les télécommunications filaires et à 72 (-6,5%) pour les autres activités de télécommunications. Il en va de même pour la réparation d’ordinateurs et équipements périphériques avec 58 procédures (-15,9%). Les baisses sont encore plus sensibles pour la tierce maintenance applicative (-25%) et la conception d’équipements de contrôle des processus industriels (-50%).

Parmi les principales défaillances, on notera celles du sous-traitant français de l’électronique Eolane repris par le groupe suisse Cicor. Vient ensuite le groupe Mikros Image /Technicolor, spécialisé dans l’animation et les effets visuels, cédé à la découpe à trois repreneurs québécois, américain et français. La société de conseil en systèmes et logiciels informatiques Lojelis et le fabricant de cartes électroniques Belink Solutions ont pour leur part été placés tous deux en redressement judiciaire.