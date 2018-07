La décision prise par Donald Trump d’imposer certains produits fabriqués en Chine à hauteur de 200 milliards de dollars pourrait porter un sérieux coup aux ventes d’Apple Watch, aux trackers Fitbit (Charge, Charge HP et Surge) et même aux enceintes sans fil Sonos (Play :3, Play :5 et Sub) indique Reuters.

En effet, les douanes américaines ont classé ces objets dans une obscure sous-rubrique des équipements dits de transmissions de données, une sous-rubrique de produits taxables qui ne comprend ni les smartphones, ni les PC qui échappent ainsi à l’imposition, laquelle pourrait se traduire par une augmentation de 10% du prix au consommateur dès l’automne.

Les trois fabricants menacés n’ont pas souhaité commenter cette information. Cependant, au début du mois, à l’occasion de l’entrée en bourse de la société, Sonos avait affirmé que « l’imposition de droits de douane et autres barrières commerciales, de même que des mesures de rétorsion pourraient nuire à nos ventes et nous obliger à augmenter les prix de nos produits ».

Sonos et Fitbit ont généré collectivement l’an dernier 2,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires, et selon l’analyste de Bernstein Toni Sacconaghi, l’Apple Watch devrait rapporter à Apple 9,9 milliards de dollars cette année. Des chiffres d’affaires générés aux Etats-Unis mais aussi à l’étranger qui échappe aux mesures imposées par Donald Trump.

Reuters précise toutefois que certains de ces produits pourraient être remplacés par d’autres dont la classification pourrait être différente, ce qui leur permettrait d’éviter les nouvelles barrières douanières.