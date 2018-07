L’intérêt du consommateur pour certains smartphones à moindre prix affichés par certains de ses rivaux chinois comme Xiaomi pèse sur les résultats de Samsung. Et cela devrait se poursuivre. Selon des analystes cités par Reuters, après une baisse de plus de 2% enregistrée au premier trimestre, les ventes couvrant la période avril-juin devraient également reculer.

Sans être directement menacée, l’hégémonie du fabricant coréen sur le marché mondial du smartphone subit la pression d’Apple, dont les ventes d’iPhone X dépassent les prévisions. Et ce d’autant que Samsung n’a pas dévoilé récemment des appareils offrant une véritable évolution technologique. « Les fonctions des téléphones mobiles Samsung ne sont pas assez attractives pour que le client dépense plus d’argent », explique Song Myung-Sup, analyste chez HI Investment & Securities.

Le Galaxy S9 lancé au mois de mars propose un tas de logiciels mais tout cela est sans magie technologique estime l’analyste qui s’attend à ce que le fabricant vende moins de Galaxy S9 cette année que de Galaxy S8 en 2017, ce qui devrait peser sur les résultats du conglomérat coréen au deuxième trimestre.

Les analystes s’attendent ainsi à un bénéfice opérationnel de 14,9 billions de wons (13,3 milliards de dollars), en hausse de 5,7% en un an mais en deçà du record de 15,6 billions de wons enregistré au premier trimestre.