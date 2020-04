Les ventes de puces devraient permettre à Samsung de sauver son premier trimestre pourtant affecté par la crise du coronavirus. Pour la période, le géant sud-coréen prévoit un chiffre d’affaires d’environ 55 billions de wons (41,7 milliards d’euros), en progression de 5%, et un bénéfice d’exploitation d’environ 6,4 billions de wons (4,8 milliards d’euros), en hausse de 2,7%. Bien qu’en hausse, ces résultats sont toutefois inférieurs aux prévisions de la société.

Le passage au télétravail accroit la demande de puces pour PC et pour datacenters, ce dont profite le groupe. Selon le Maell Business News Korea, Samsung a par ailleurs décroché à la fin de l’année dernière une partie de la production de puces qu’Intel ne pouvait pas assurer, permettant ainsi au Coréen d’augmenter le régime de ses usines de production. En revanche, les ventes de smartphones, de téléviseurs et d’appareils électroménagers ont reculé.

Le mois dernier, Samsung avait expliqué que la pandémie de coronavirus nuirait aux ventes de smartphones – qui ont pesé 47% du chiffre d’affaires l’an dernier – et d’électronique grand public cette année, tandis que la demande des datacenters alimenterait la reprise sur les marchés des puces mémoire. Le deuxième trimestre pourrait cependant s’avérer plus critique, ce dont convient le constructeur. « Même si l’activité mobile de Samsung a été touchée par l’épidémie de coronavirus ce trimestre, elle devra probablement faire face à de plus grands défis au deuxième trimestre – maintenant que les États-Unis et l’Europe sont devenus les zones les plus durement touchées », a indiqué à Reuters Kim Sun-woo, analyste chez Meritz Securities.

De son côté, Hana Financial Investment a récemment abaissé ses prévisions pour les expéditions de smartphones de Samsung à 260 millions d’unités, contre 300 millions initialement en raison du ralentissement de la demande pour ses smartphones haut de gamme, ce qui érodera également ses marges mobiles rapportent nos confrères.

Pour compenser la fermeture de l’usine coréenne de Gumi, Samsung a étendu sa production dans des pays tels que le Vietnam et l’Inde. Mais devant la progression du coronavirus, les autorités indiennes ont demandé il y a 15 jours la fermeture de la plus grosse usine mondiale de Samsung. Située dans la province d’Uttar Pradesh, elle fabrique environ 120 millions de smartphones par an ainsi que d’autres équipements, notamment des téléviseurs.