De hauts responsables tentent de convaincre le gouvernement allemand d’exclure des entreprises chinoises telles qu’Huawei et ZTE du déploiement de l’infrastructure 5G dans le pays, craignant que cela ne compromette la sécurité nationale rapporte Reuters. « Il existe de sérieuses préoccupations. Si cela ne tenait qu’à moi, nous ferions ce que font les Australiens » (qui ont exclu les Chinois de leurs appels d’offre télécoms), a déclaré à l’agence un de ces hauts responsables allemand impliqué dans un débat interne concernant la 5G à Berlin.

Les responsables des ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur allemands ont mené des discussions avec leurs homologues américains et australiens en s’inquiétant des risques liés à l’utilisation de fournisseurs chinois tels qu’Huawei, considéré comme le plus grand fabricant mondial d’équipements télécoms.

Les partis d’opposition partagent le même point de vue. La semaine dernière, les Verts ont présenté au Parlement une motion remettant en cause la position du gouvernement qui prétend ne disposer d’aucun fondement juridique pour exclure certains fournisseurs du déploiement de la 5G.

« Exclure tous les investisseurs d’un pays donné est une mauvaise approche », a déclaré à nos confrères Katharina Droege, une députée des Verts co-auteure de la motion. « Mais nous devons pouvoir examiner des cas individuels afin de nous assurer que notre infrastructure critique est protégée. Cela pourrait entraîner l’exclusion des entreprises chinoises de la construction de notre infrastructure 5G. »

Jusqu’à présent, le débat public sur la 5G s’est concentré outre-Rhin sur l’étendue de la couverture du réseau mobile de prochaine génération plutôt que sur des questions de sécurité.

Les craintes des occidentaux en matière de cybersécurité s’articulent autour de la loi nationale sur le renseignement votée l’an dernier en Chine qui stipule que « les organisations et les citoyens chinois doivent, conformément à la loi, soutenir les activités de renseignement au niveau national, coopérer avec eux et collaborer avec eux ».

« La cybersécurité a toujours été notre priorité absolue et nous avons une expérience éprouvée dans la fourniture de produits et solutions sécurisés à nos clients en Allemagne et dans le monde », a réagi à un porte-parole d’Huawei interrogé par Reuters. Il a indiqué que la décision prise par l’Australie en août d’interdire au fabricant de participer au déploiement de la 5G reposait sur des « motivations politiques » et sur une « compréhension erronée et étroite » du droit chinois. Il a précisé qu’Huawei était une entreprise privée n’ayant aucun lien officiel avec le gouvernement chinois.

Huawei est un partenaire de Deutsche Telekom et d’autres opérateurs régionaux depuis des années, ayant une présence importante sur le marché allemand.