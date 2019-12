Il y avait à la fin du troisième trimestre, 504 datacenters hyperscales dans le monde, a comptabilisé Synergy Research, qui publie le montant des dépenses d’investissement (capex) réalisées par les exploitants de ces centres. Ces derniers ont déboursé dans le monde 31 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport au troisième trimestre 2018. Les dépenses d’investissement des deux premiers trimestres de 2019 étant légèrement inférieures à celles de l’année dernière, le troisième trimestre représente un retour significatif à la croissance constate le cabinet d’analyse. En additionnant les trois premiers trimestres, les capex ont dépassé les niveaux record enregistrés en 2018. Au dernier trimestre, les cinq principaux investisseurs ont été Amazon, Google, Microsoft, Facebook et Apple, dont les débours ont surpassé de loin ceux des autres exploitants (Alibaba, Baidu, IBM, JD.com, Oracle, Tencent…). Une grande partie de ses dépenses est consacrée à la construction, à l’agrandissement et à l’équipement de ces centres de données,

« Comme prévu, les investissements en capital ont fortement augmenté au troisième trimestre, après deux trimestres relativement faibles par rapport aux sommets atteints en 2018 », indique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Les sociétés hyperscale sont en mode de croissance et les taux de progression du chiffre d’affaires restent à deux chiffres, avec des revenus cumulés en hausse de 14% par rapport à 2018. Amazon, Google, Facebook et Alibaba connaissent une croissance beaucoup plus rapide que cela. Ces entreprises en expansion dépendent fortement de la taille et de la productivité des centres de données, ce qui entraînera une croissance continue des investissements. »