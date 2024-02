Cette vidéo proposée par Arrow et Lenovo présente Lenovo TrueScale, une solution d’infrastructure en tant que service qui permet aux entreprises d’adapter facilement leurs ressources matérielles, logicielles et de support informatique en réponse à l’évolution rapide des besoins de leur infrastructure.

Cette offre combine les avantages du cloud, tels que la rapidité, l’évolutivité et l’agilité, avec la sécurité et le contrôle d’un data center sur site, assurant la souveraineté des données et la confidentialité.

Lenovo TrueScale permet aux entreprises de profiter des dernières technologies matérielles sans nécessiter d’investissement en capital supplémentaire, tout en offrant un modèle de service sans risque et transparent.