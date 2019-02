Prendre des parts de marché à HPE, Dell et Cisco, stimuler les ventes du channel, tels sont les arguments avancés par Lenovo qui lance TruScale,un nouveau service d’infrastructure sur site à abonnement basé sur la consommation. Concurrente de GreenLake d’HPE, de Flex On Demand et Cloud Flex de Dell ou encore d’Open Pay de Cisco, cette solution que le fabricant chinois présente comme un offre HaaS (Hardware as a Service) consiste à déployer chez les clients de plateformes Lenovo ThinkSystem ou ThinkAgile. L’utilisation des ressources est mesurée et facturée en kilowatts heure. Un portail permet aux clients de contrôler l’utilisation des ressources (ventilées par opérations de calcul, stockage et entrées/sorties) afin de s’assurer que le coût de l’utilisation ne dépasse pas le budget alloué. Particularité de l’offre TruScale : elle n’exige pas de capacité ni d’utilisation minimale. En outre, les clients ne payent la capacité – qui peut être augmentée ou réduite en fonction des besoins – que lorsque leurs charges de travail sont actives. L’offre convient donc aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. Lenovo compte sur les partenaires pour adapter l’offre exactement aux besoins de leurs clients.

« Notre offre peut être appliquée à toutes les configurations répondant aux besoins du client, qu’il s’agisse de systèmes de calcul riches en stockage, lourds en serveurs, hyperconvergés ou haute performance, et peut être échelonnée en fonction de ce qu’impose l’activité », explique dans un communiqué Laura Laltrello, vice-présidente et directrice générale de la division Services au sein du groupe Lenovo Data Center. « Les services d’infrastructure Lenovo TruScale allient la souplesse économique du cloud à la sécurité d’avoir les données sur place, ce qui procure aux clients une plus grande agilité, efficacité et simplicité dans la manière d’opérer », ajoute de son côté Roderick Lappin, vice-président principal et directeur de la clientèle, au sein du groupe Lenovo Data Center.