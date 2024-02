L’embellie du marché du PC permet à Lenovo de renouer avec la croissance. Sur le troisième trimestre fiscal clos fin décembre, le chiffre d’affaires du géant informatique chinois a progressé de 3 % à 15,7 Md$. Son bénéfice net de 357 M$ s’est amélioré pour le second trimestre consécutif mais reste en recul de 20% par rapport au troisième trimestre 2023.

La plus grande des divisions de Lenovo, le groupe Intelligent Devices (IDG), a vu ses revenus progresser de 6,7% pour atteindre 12,3 Md$. Selon Lenovo l’accélération des expéditions de PC a permis au groupe d’atteindre sur le trimestre une part de marché de 23%, la plus élevée depuis la crise du Covid. Le segment des appareils non PC (smartphones et tablettes) a renoué par ailleurs avec une croissance à deux chiffres.

Le groupe poursuit sa diversification, les activités hors PC représentent 42 % du chiffre d’affaires, soit 1,3 point de plus sur un an. La division Solutions and Services Groupe (SSG) enregistre la meilleure progression du trimestre avec une croissance de 10 % en glissement annuel. Elle atteint pour la première fois 2 Md$ de revenus, portée notamment par la dynamique des solutions Digital Workplace et Cloud hybride et des services de développement durable.

La division Infrastructure Solutions Group (ISG) voit en revanche son chiffre d’affaires reculer de 13,4% d’une année sur l’autre à 2,4 Md$. Elle s’est toutefois redressée après le point bas à 1,9 md$ touché sur le premier trimestre fiscal et Lenovo fait part de sa volonté de « rester un solide n°3 mondial pour les infrastructures de stockage et d’IA. »

Toujours dans l’actualité de Lenovo, la patronne du channel Wendy Welch a annoncé la semaine dernière sa démission. « C’est avec gratitude et beaucoup de respect que je fais mes adieux à Lenovo, une organisation qui a joué un rôle déterminant dans ma carrière et m’a permis de diriger des équipes qui ont franchi des étapes clés et atteint de nouveaux records », a-t-elle écrit sur Linkedin.

Wendy Welch avait rejoint Lenovo en 2019 comme responsable de la distribution aux Etats-Unis et gravit les échelons jusqu’à devenir directrice exécutive des comptes mondiaux. Elle n’a pas apporté d’autre explication à son départ que la volonté de saisir de nouvelles opportunités.