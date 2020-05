Reed Expositions France, l’organisateur d’IT Partners, a finalement décidé d’annuler purement et simplement l’édition 2020 du salon professionnel. « La crise sanitaire actuelle se poursuit malheureusement dans la durée avec les annonces du premier ministre, Edouard Philippe en date du 28 avril, selon lesquelles aucun grand rassemblement ne pourra se tenir avant le mois de septembre. Il est donc désormais impossible, dans ces circonstances, de maintenir l’édition d’IT Partners qui devait se tenir les 01 et 02 juillet 2020 à Disneyland Paris et nous avons pris la décision d’annuler cette édition », justifie l’organisateur dans un communiqué.

L’édition 2020 devait initialement se tenir les 11 et 12 mars dernier mais avait été reportée une semaine avant l’échéance suite aux premières mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire interdisant les rassemblements de plus de 5.000 personnes.