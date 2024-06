Experteam, société de conseil et d’expertise IT, voit une nouvelle fois son expertise autour des technologies Microsoft récompensée en remportant un projet de grande envergure auprès du RESAH (Réseau des Services Achats Hospitaliers).

Le RESAH est un groupement d’intérêt public dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation ainsi que la professionnalisation des achats et de la logistique pour les acteurs du parcours du soin et du bien vieillir. Sa mission consiste à soutenir la recherche de performance des acheteurs publics intervenant dans le secteur sanitaire, médico-social et social.

À travers ce nouvel accord, le RESAH renouvelle sa confiance à Experteam qui reste son titulaire de marché sur le territoire français (France métropolitaine et DROM) en capacité de dispenser des prestations de conseil et d’accompagnement aux 3700 établissements bénéficiaires de la centrale d’achat. Les établissements adhérents au RESAH pourront ainsi faire appel aux services d’Experteam et de ses partenaires pour le déploiement et l’accompagnement à l’usage de l’ensemble des outils Microsoft.

Par l’intermédiaire d’Experteam, le RESAH accompagne donc ses adhérents dans leur transformation digitale grâce à une offre d’accompagnement complète et une gamme diversifiée de prestations, allant de l’audit et du conseil à la gestion opérationnelle, en passant par la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, le développement sur mesure et le maintien en condition opérationnelle. L’objectif est de permettre aux adhérents du RESAH de tirer pleinement parti des technologies Microsoft et de répondre à leurs enjeux et à leurs besoins spécifiques tout en respectant leurs contraintes budgétaires, sécuritaires, réglementaires et organisationnelles.

Sur les quatre prochaines années, les adhérents du RESAH pourront donc s’appuyer sur l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire composée de consultants certifiés, d’architectes, de développeurs, de chefs de projets et de formateurs experts des technologies Microsoft.