Helpline vient de filialiser sa Business Unit ExperTeam qui acquiert ainsi plus d’autonomie. Créée en 2008, ExperTeam accompagne ses clients dans l’industrialisation de leur transformation numérique avec une stratégie fondée sur 4 pôles d’excellence : la digital workplace, le cloud et le datacenter, la data analytics, et l’IoT.

« L’environnement de travail est plus que jamais au cœur de la transformation numérique des entreprises, et l’expertise technologique et la capacité de conseil d’ExperTeam dans ce domaine constituent une pilier stratégique essentiel du groupe Helpline. Dix ans après sa création, ExperTeam devient une filiale du groupe Helpline afin d’acquérir l’autonomie et l’agilité nécessaires à une nouvelle étape clé de sa croissance. Elle devient aujourd’hui encore plus forte pour elle, pour notre groupe et pour nos clients », affirme dans un communiqué Bernard Lewis, directeur général du groupe.

« ExperTeam possède une identité forte liée à son expertise reconnue sur le marché et à ses nombreux succès dans l’accompagnement de la transformation technologique et métier de ses clients. En devenant une entreprise à part entière, nous nous donnons tous les moyens et l’autonomie pour accélérer notre développement et faire rayonner nos valeurs. Nous devenons à la fois une marque employeur et une marque client, ce qui va nous permettre d’acquérir une visibilité encore plus forte au service de notre image de spécialiste de l’environnement de travail », explique de son côté Sébastien Marché, directeur général d’ExperTeam. « Nous prévoyons d’accélérer notre croissance et d’étendre nos équipes avec un plan de recrutement ambitieux, et de faire d’ExperTeam une entreprise et une marque reconnue en tant que telles auprès du marché, des clients, et des collaborateurs présents et futurs. »

Comptant 162 collaborateurs qui couvrent plusieurs secteurs (industries, entreprises de services, établissements publics, banques, mutuelles et assurances), ExperTeam intervient tant en mode projets (centres de services, ATG, forfaits) qu’en assistance technique ou en infogérance.