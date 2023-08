Alors que Broadcom prévoit de finaliser l’acquisition de VMware le 30 octobre, son PDG Hock Tan n’a pas manqué de faire le déplacement pour l’événement annuel VMware Explore. Dans une intervention vidéo diffusée lors du discours d’ouverture, il s’est une nouvelle fois fait l’avocat de ce méga deal à 61 milliards de dollars.

« Je l’ai déjà dit et cela vaut la peine de le répéter. La combinaison proposée entre Broadcom et VMware est favorable à la concurrence et apportera une grande valeur ajoutée », a-t-il déclaré. « En fait, Broadcom investira immédiatement 2 milliards de dollars supplémentaires par an pour mieux libérer la valeur pour les clients ».

Le dirigeant a précisé que la moitié de l’investissement serait consacrée à la recherche et au développement de VMware, tandis que l’autre moitié servirait à stimuler le déploiement des solutions VMware.

« Broadcom investira dans le développement de l’écosystème des partenaires de VMware afin de les aider à développer leurs propres activités et à mieux soutenir nos clients mutuels », a-t-il encore ajouté.

Depuis l’annonce du projet d’acquisition en 2022, Broadcom doit faire face à une vague de défiance liée notamment à sa gestion de ses précédentes acquisitions. « Beaucoup d’entre vous ont une perception de Broadcom comme étant focalisée sur la maximisation des indicateurs financiers, plutôt que de maximiser l’innovation. Ce n’est pas correct car Broadcom a une histoire montrant qu’elle performe sur ces deux plans », s’était défendu le groupe après l’annonce de l’opération.

Cette annonce d’investissement renforcé sonne donc comme un gage de bonne foi vis-à-vis des partenaires et des clients à seulement quelques semaines de la clôture de la transaction.