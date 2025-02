La rumeur de la semaine dernière est confirmée. Le ministère américain de la Justice (DoJ) intente une action en justice pour bloquer l’acquisition de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise (HPE). La plainte – déposée au tribunal du district nord de Californie – allègue que la transaction fait atteinte à la libre concurrence et pourrait entrainer une augmentation des prix. Le ministère de la justice s’inquiète de la consolidation du marché des réseaux locaux sans fil (WLAN).

« HPE et Juniper sont des entreprises prospères. Plutôt que de continuer à rivaliser sur le marché des réseaux locaux sans fil, elles veulent se consolider, ce qui accroît la concentration sur un marché déjà concentré », déclare le procureur général adjoint par intérim de la division antitrust du ministère de la justice, dans un communiqué. « Un mois seulement avant l’annonce du projet d’acquisition, les équipes de vente de HPE s’inquiétaient de la menace concurrentielle de Juniper ».

« HPE et Juniper restent pleinement engagées dans la transaction et sont convaincues qu’elles obtiendront gain de cause dans le litige », ont répondu HPE et Juniper à la plainte du ministère américain de la Justice. « Nous nous défendrons vigoureusement contre l’interprétation excessive des lois antitrust par le ministère de la justice ».