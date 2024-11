Hewlett Packard Enterprise et Juniper Networks ont rencontré le ministère américain de la justice qui leur a fait part de ses inquiétudes concernant l’opération prévue de 14 milliards de dollars, rapporte l’agence de presse Bloomberg.

« HPE et Juniper Networks travaillent avec les régulateurs pour obtenir les autorisations nécessaires et prévoient de conclure leur accord d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025 », déclare HPE dans un communiqué. L’activité de réseau combinée serait alors placée sous la direction du PDG de Juniper, Rami Rahim, qui reporterait directement à Antonio Neri, le PDG de HPE.

« Nous poursuivons cette acquisition parce que nous pensons que la combinaison de HPE et de Juniper Networks changera radicalement l’industrie des réseaux – non pas en éliminant des produits de l’un ou l’autre portefeuille – mais en créant un plus grand choix dans ce secteur », déclare Antonio Neri dans un billet de blog. « Nos activités combinées donneront naissance à une nouvelle entreprise de réseaux à service complet, avec une approche du développement de produits centrée sur le client et un portefeuille complet qui apporte de la valeur à nos clients ».

Sans s’en prendre directement à son concurrent Cisco qui occupe une position dominante dans le secteur des réseaux depuis le milieu des années 90, Antonio Neri affirme que l’accord vise à bousculer le statu quo actuel du secteur.