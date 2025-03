Les revenus du marché mondial des serveurs ont bondi sur un an de 91% au quatrième trimestre 2024 pour atteindre 77,3 milliards de dollars de revenus, selon IDC. C’est la deuxième meilleure progression enregistrée depuis 2019. Les ventes ont atteint 235,7 milliards de dollars sur l’ensemble de 2024, ce qui marque un doublement du marché depuis 2020.

Par segments, les ventes de serveurs x86 ont augmenté de 59,9% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre à 54,8 milliards de dollars, tandis que les serveurs non x86 ont augmenté de 262,1% à 22,5 milliards de dollars. Les serveurs équipés d’accélérateurs GPU ont progressé pour leur part de 192,6% et ont représenté plus de la moitié du chiffre d’affaires du marché des serveurs en 2024.

« IDC prévoit que l’adoption de l’IA continuera de croître à un rythme soutenu, car les hyperscalers, les fournisseurs de services de communication, les entreprises privées et les gouvernements du monde entier accordent une priorité croissante à ces investissements », déclare dans un communiqué Lidice Fernandez, analyste chez IDC.

Les États-Unis, qui représentent 56 % du chiffre d’affaires total au quatrième trimestre, ont tiré le marché avec une croissance de 118,4%. La Chine est une autre locomotive avec une croissance de 93,3%, tandis que la région EMEA a enregistré une progression plus modeste de 28,2%.

Au niveau des fournisseurs, Dell conserve la première place mais avec une croissance de « seulement » 20,6% au quatrième trimestre, a vu sa part de marché reculer en un an de 11,3% à 7,2%. Super Micro et HPE ont enregistré des croissances respectives de 55% et 54,2% et complètent le podium avec des parts de marché respectives de 6,5% et 5,5%. La part des ODM (Original design manufacturers) qui vendent leurs serveurs en direct a fortement progressé avec une part de 47,3% contre 35,4% sur le même trimestre un an plus tôt.