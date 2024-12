Selon IDC, le marché mondial des commutateurs Ethernet a enregistré un chiffre d’affaires de 10,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 7,9% en glissement annuel. Il faut tenir compte d’un élément de comparaison défavorable car les ventes avaient progressé de plus de 20% en 2023. Après avoir touché un point bas au premier trimestre 2024, elles se sont redressées et ont encore augmenté de 6,6 % entre le deuxième et le troisième trimestre.

Le marché reste toutefois à deux vitesses, avec des revenus en hausse sur un an de 18% pour la partie centre de données (+6,2% en séquentiel) et en baisse de 24,7% pour la partie campus et succursales d’entreprises (+7% en séquentiel). Il continue d’être tirée par les plateformes de commutation les plus rapides, à l’instar des commutateurs 200/400 GbE, dont les revenus ont bondi de 126,3 % sur un an et de 23,8 % en séquentiel.

D’un point de vue géographique, à l’exception du marché chinois resté stable, tous les autres ont décliné d’une année sur l’autre, notamment les Etats-Unis (-6,5%), l’Europe occidentale (-11,9%) et l’Europe centrale et orientale (-8,7%). En séquentiel, ils ont respectivement repris 13%, 8,1% et 9%.

« La commutation Ethernet est une technologie d’une importance cruciale pour les entreprises, les fournisseurs de services et les géants du cloud, alors que les demandes de connectivité continuent d’augmenter à l’ère du cloud et de l’IA », observe Brandon Butler, directeur de recherche chez IDC, pour expliquer ce rebond. « Alors que la croissance des centres de données est alimentée par des charges de travail d’IA à large bande passante et à faible latence, les exigences poussent les entreprises et les fournisseurs de services à déployer des vitesses de commutation Ethernet toujours plus rapides », ajoute-t-il.

Du côté des constructeurs, malgré une baisse de 24% d’une année sur l’autre de ses revenus, Cisco est toujours leader du marché dont il détient 37,2%. Il devance Arista Networks (13,6%), Huawei (9,7%), HPE (5,3%) et H3C (4,1%).