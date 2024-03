Malgré un coup de frein au quatrième trimestre, le marché mondial des commutateurs Ethernet a enregistré une nouvelle année de forte croissance en 2023. Selon IDC, les revenus globaux ont augmenté de 20,1% sur un an pour atteindre 44,2 milliards de dollars. Le marché a été tiré par les équipements non destinés aux data centers, dont les revenus (58,5% des revenus globaux) ont augmenté de 25,2%. Les équipements pour les data centers ont néanmoins enregistré une progression à deux chiffres avec une croissance de 13,6%. Ils ont de plus maintenu une croissance de 4,4% au quatrième trimestre, alors que les revenus des équipements hors des data centers diminuaient de 1,9%.

Les taux de croissance élevés sur la partie « non DC » sont dus notamment à la meilleure disponibilité des composants qui a permis aux fournisseurs d’honorer les commandes en retard et de mieux répondre à la demande. Les commutateurs 1 GbE (56,5% des revenus du segment), ont enregistré une progression de 24,2% en 2023 contre 5,3% pour les modèles 10 GbE (20,4% des revenus du segment). Toutefois leurs revenus ont reculé de 7% au T4 contre une baisse de 6,1% pour les seconds.

Dans les centres de données, la palme revient aux commutateurs 200/400 GbE, dont les revenus ont augmenté de 68,9% sur l’année et de 14,8% en séquentiel au dernier trimestre. Les commutateurs 100 GbE (46,3 % des revenus du segment) affichent une hausse de 6,4% sur l’année et une baisse séquentielle de 3% au T4.

« Dans la partie du marché des centres de données, les entreprises et les fournisseurs de services construisent des vitesses de commutation Ethernet toujours plus rapides pour prendre en charge les charges de travail d’IA qui évoluent rapidement », commente Vijay Bhagavath, analyste chez IDC. « Dans la partie hors centres de données, les fournisseurs de commutateurs Ethernet intègrent des capacités d’IA dans les plates-formes de gestion logicielle pour améliorer les opérations. La connectivité en général, et la commutation Ethernet en particulier, jouent un rôle de plus en plus crucial dans l’ère de l’IA partout dans le monde. »

Au niveau des fournisseurs, Cisco finit l’année avec une part de marché de 43,7%, devant Arista Networks (11,1%), Huawei (9,4%), HPE (9,4%) et H3C (4,2%). En termes de croissance des revenus 2023, c’est HPE qui l’emporte (+67,6%), devant Arista Networks (+35,2%), Cisco (+22,2%), Huawei (+10,6%) et H3C (-6,3%).