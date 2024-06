Le marché mondial des applications pour entreprise (ERP, CRM, gestion de la chaine logistique et de la production, etc.) a accéléré et renoué avec une croissance à deux chiffres en 2023. Selon IDC, ses revenus se sont établis à 356 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an. La peur d’une réduction des dépenses a vite été balayée grâce aux deux moteurs puissants que sont la migrations des applications dans le cloud et la montée en puissance des applications d’IA.

Selon le cabinet d’études, les dépenses devraient continuer de progresser à un rythme annuel moyen de 11% jusqu’en 2028 permettant de dépasser les 600 milliards de dollars. Un rythme qui s’accélère puisque la précédente étude sur la période de prévision 2023-2027 tablait sur 9,6%.

Les applications du cloud public devraient faire encore mieux avec un rythme moyen de croissance de 16,5%. Dans quatre ans, elles devraient ainsi représenter 70% des dépenses totales. Elles avaient dépassé pour la première fois les ventes sur site en 2022 et représentaient alors 51,4 % du marché.

En 2023, SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft et Intuit étaient les cinq principaux fournisseurs du marché. SAP et Salesforce se partageant la première marche, car avec un écart de part de marché de 0,2% trop faible pour les départager selon la méthodologie d’IDC. Le marché reste relativement peu concentré, ces acteurs du top 5 ne totalisant que 21,2% de l’ensemble des ventes.