Selon Canalys, le marché des tablettes et PC va reculer de 2,1% à 398 millions d’unités en 2018. « Cela représente la plus faible baisse de ces quatre dernières années », indique le cabinet de recherche, qui s’attend à une ère de stabilité du marché.

Ce sont les cycles de rafraîchissement des consommateurs qui ont permis ce retour à la stabilité, les principaux fournisseurs se concentrant désormais sur de nouvelles catégories de produits à forte croissance tels que les PC gamer, les Chromebooks et les convertibles.

Toutefois, la clientèle entreprise contribuera à son tour à la stabilisation du marché. « Les clients commerciaux joueront un rôle vital dans la livraison des PC en 2018 », estime Ishan Dutt, analyste de recherche chez Canalys. « Les fournisseurs ont à présent différentes options stratégiques pour atteindre la croissance. Tout d’abord, plusieurs vendeurs s’intéressent désormais aux clients qui utilisent encore toujours Windows 7 et vont demander à leurs forces commerciales de les cibler tout particulièrement. Ensuite, les fournisseurs vont investir de plus en plus dans les offres Device as a service (DaaS) qui englobent le rafraîchissement des PC. Cependant, passer d’un mode transactionnel à un mode contractuel est un défi opérationnel majeur aussi bien pour les clients que pour les partenaires du channel, ce qui empêchera le DaaS d’être une source majeure de revenus à court terme. Enfin, plusieurs fournisseurs s’appuieront cette année sur la croissance de la plateforme Chrome OS en dehors des Etats-Unis, en se concentrant tout particulièrement sur le secteur de l’éducation. »

En revanche, partout la demande sera faible du côté du marché grand public, estime l’analyste. Selon lui, le marché des composants, notamment des DRAM, restera entravé cette année d’où une augmentation des prix que les fournisseurs auront tendance à répercuter sur les consommateurs. Le marché du gaming constituera de son côté une solide source de revenus, tout particulièrement sur les grands marchés comme les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et la Corée du Sud, où l’e-sport provoque l’emballement des jeunes consommateurs disposant de revenus confortables, lesquels n’hésitent pas à payer très cher pour des machines haute performance.

Le marché grand public, plus ouvert que le marché professionnel, verra très probablement de nouveaux entrants concurrencer les fabricants établis que sont HP, Lenovo et Dell. Huawei et Xiaomi ont déjà tenté de bousculer le marché sans toutefois parvenir à bouger les lignes, faute de distributeurs et de gammes de produits suffisantes.

Du côté des tablettes, malgré la récente croissance des livraisons d’iPad, le marché poursuivra son déclin, les consommateurs préférant désormais le smartphone comme premier équipement, en s’appuyant sur le PC pour les tâches plus complexes « Bien que centrées sur le consommateur, les tablettes sont rapidement devenues des outils professionnels », estime Robin Ody, un autre analyste de Canalys. « La connectivité, la portabilité et la taille de l’affichage des tablettes ardoises bon marché en font une offre intéressante pour les grands marchés verticaux tels que l’éducation, la santé et la vente de détail », précise le chercheur qui estime toutefois que la majorité des utilisateurs professionnels ont besoin d’outils plus sophistiqués. Cela pousse les revendeurs à faire la promotion des tablettes détachables, telles que l’iPad Pro et la Surface Pro, auprès des entreprises. Toutefois, ces appareils ne représentent qu’une faible proportion du marché du PC professionnel. « Leur prix, le nombre de ports qu’elles embarquent, leur compatibilité avec les périphériques et la perspective de devoir gérer un écosystème de plusieurs OS constituent un frein à leur adoption par les responsables IT », conclut Robin Ody.