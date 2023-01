IDC promet de beaux lendemains au marché du smartphone de seconde main. Selon ses chiffres préliminaires 282,6 M d’unités devraient être expédiées en 2022, soit une progression de 11,5% par rapport à 2021. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3% de 2021 à 2026, les livraisons devraient grimper à 413,3 millions d’unités en 2026 dans un marché qui frôlera alors les 100 Md$ de revenus.

Pour le cabinet d’étude, la mise en place de programmes de reprise des anciens smartphones, notamment sur des marchés régionaux où la reprise est encore un nouveau concept pour les consommateurs locaux, est le principal facteur qui explique ce dynamisme du marché.

Sur les marchés matures tels que les États-Unis, le Canada et l’Europe de l’ouest, ces programmes favorisent l’accélération des cycles de rafraichissement. Par ailleurs, le ralentissement de la demande a contribué à faire grimper la valeur d’échange pour inciter les consommateurs à craquer sur les derniers fleurons les plus chers. Mais IDC s’interroge sur la pérennité de ces offres agressives qui pèsent sur les marges des distributeurs et les fournisseurs.

« Les appareils d’occasion démontrent une plus grande résilience aux inhibiteurs du marché que les ventes de smartphones neufs, car l’appétit des consommateurs reste élevé dans de nombreuses régions », souligne aussi Anthony Scarsella, analyste chez IDC. A condition que la promesse de prix attractif soit tenue. Or rappelle-t-il « une difficulté de stocks haut de gamme en raison de cycles de rafraîchissement allongés sur le nouveau marché a entraîné une croissance des prix de plus de 11% en 2022 ».