Le cloud public profite plus que jamais de la pandémie de Covid-19. Selon Gartner, les dépenses des organisations consacrées aux services de cloud public devraient augmenter dans le monde de 18,4% en 2021 pour atteindre 304,9 milliards de dollars, contre 257,5 milliards de dollars en 2020.

« La pandémie a validé la proposition de valeur du cloud », explique dans un communiqué Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner. « La capacité d’utiliser des modèles cloud évolutifs à la demande pour parvenir à la rentabilité et la continuité des activités donne l’impulsion nécessaire aux entreprises pour accélérer rapidement leurs plans de transformation numérique. L’utilisation accrue des services de cloud public a renforcé l’adoption du cloud pour devenir plus que jamais la « nouvelle norme ».

La proportion des dépenses informatiques mondiales consacrées au cloud s’accélérera même au lendemain de la crise actuelle, estime le cabinet qui prévoit que le cloud représentera 14,2% de ces dépenses en 2024, contre à peine 9,1% en 2020. Selon les données récoltées récemment par Gartner, près de 70% des organisations utilisant des services cloud prévoient aujourd’hui d’augmenter leurs dépenses consacrées dans ce domaine en raison des perturbations provoquées par le Covid-19.

Bien que le logiciel en tant que service (SaaS) soit et restera le plus grand segment de marché pour atteindre 117,7 milliards de dollars en 2021, les plateformes en tant que service (PaaS) devraient enregistrer une croissance plus élevée (26,6%). « L’augmentation de la consommation de PaaS est motivée par la nécessité pour les télétravailleurs d’avoir accès à une infrastructure hautement performante, riche en contenu et évolutive pour s’acquitter de leurs tâches, lesquelles se présentent en grande partie sous la forme d’applications modernisées et cloud natives », commente le cabinet d’analyse. Le segment qui enregistrera la plus forte progression est toutefois le bureau en tant que service (DaaS) dont le chiffre d’affaires devrait atteindre près de 2 milliards de dollars l’an prochain.

Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of U.S. $)

2019 2020 2021 2022 Cloud Business Process Services (BPaaS) 45,212 44,741 47,521 50,336 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 37,512 43,823 55,486 68,964 Cloud Application Services (SaaS) 102,064 101,480 117,773 138,261 Cloud Management and Security Services 12,836 14,880 17,001 19,934 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 44,457 51,421 65,264 82,225 Desktop as a Service (DaaS) 616 1,204 1,945 2,542 Total Market 242,696 257,549 304,990 362,263

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (November 2020)