Selon IDC, le chiffre d’affaires engrangé par les solutions de stockage au deuxième trimestre a grimpé de 21,3% sur un an pour atteindre 13,2 milliards de dollars. Les livraisons ont quant à elles grimpé de 70,7% pour atteindre 111,8 exaoctets.

Les revenus provenant des serveurs hyperscales fournis aux datacenters ont permis aux ODM d’engranger 3,3 milliards de dollars, soit une progression de 31,7% sur un an. Ces serveurs représentent ainsi 25,1% des investissements réalisés par les entreprises en solutions de stockage. Les ventes de serveurs de stockage ont quant à elles bondi de 24,9% pour s’établir à 3,8 milliards de dollars, soit 28,5% des investissements réalisés par les entreprises en matière de stockage. Enfin, les solutions de stockage externe ont enregistré une progression plus lente (+14,4%) et atteignent 6,1 milliards de dollars.

« La solide croissance du deuxième trimestre est tirée par le cycle actuel de rafraîchissement des infrastructures, les investissements dans les charges de travail de nouvelle génération, un usage plus intensif dans les services cloud, et l’augmentation des traitements de données », explique dans un communiqué Sebastain Lagana, chargé de recherche en matière d’infrastructures et de plateformes chez IDC. « La croissance de la data economy représente une grande partie de la croissance actuelle du marché. Les entreprises de toutes tailles investissent dans des plateformes qui supportent l’ingestion, le traitement et la dissémination de larges volumes de données rentables sans nuire à l’activité. »

Avec 19,1% du chiffre d’affaires et une progression de 26,6% sur un an, Dell conserve la première place du marché du stockage en général, devant HPE/New H3C avec 17,3% du marché (+1,9%) et NetApp avec 6,3% du marché (+19,8%). Derrière eux figurent IBM (4,6% de PM) Hitachi, Lenovo et Huawei qui détiennent respectivement 3,1%, 3,0% et 2,7% du marché.

Top 5 Companies, Worldwide Total Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter of 2018(Revenues are in US$ Millions) Company 2Q18 Revenue 2Q18 Market Share 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q18/2Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc.a $2,524.5 19.1% $1,993.6 18.3% 26.6% 2. HPE/New H3C Groupb $2,288.5 17.3% $2,246.0 20.6% 1.9% 3. NetApp $832.2 6.3% $694.6 6.4% 19.8% 4. IBM $609.1 4.6% $566.4 5.2% 7.5% 5. Hitachi* $416.2 3.1% $412.6 3.8% 0.9% 5. Lenovo* $396.8 3.0% $170.5 1.6% 132.8% 5. Huawei* $356.1 2.7% $310.0 2.8% 14.9% ODM Direct $3,318.0 25.1% $2,520.2 23.1% 31.7% Others $2,489.4 18.8% $1,995.5 18.3% 24.7% Total $13,230.6 100.0% $10,909.5 100.0% 21.3% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, September 6, 2018

Si l’on s’en tient aux ventes de systèmes externes, on trouve à nouveau Dell en première position avec 29,2% des revenus enregistrés, devant NetApp (13,5%) HPE/New H3C (10,6%), IBM (9,4%) et Hitachi (6,6%).