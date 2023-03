L’objectif de rendre la fibre accessible à tous d’ici 2025 semble mal engagé. Représentant les collectivités engagées dans le numérique, l’Avicca tire un bilan plutôt sombre des déploiements sur l’année écoulée et déplore le retard pris dans les villes moyennes et les grandes agglomérations.

Premier constat, le contrat n’a pas été rempli pour les zones moyennement denses. Alors que la zone dite AMII (appel à manifestation d’intention d’investissement) aurait dû être totalement achevée à fin 2022, seulement 11% des 3315 communes concernées sont effectivement terminées. L’Avicca épingle au passage Orange pour 38 communes qui relèvent de l’opérateur et n’ont toujours aucune prise FttH.

Autre motif d’insatisfaction, bien que le dernier trimestre ait été le meilleur de l’année, le solde net de construction de nouvelles prises FttH ne dépasse pas les 95 000 prises construites, ce qui marque un net ralentissement. « À ce rythme-là, pas de fermeture du cuivre dans la zone AMII avant 2030… au mieux ! », met en garde l’association.

En zone très dense (ZTD), les déploiements semblent presque au point mort. Sur les 106 communes concernées, 2 seulement enregistrent une progression notable, Cachan avec +8% et Marnes-la-Coquettes avec +11%. De plus, aucune pour le moment ne se rapproche d’un niveau de complétude proche de 100%.

Pire, le niveau est en recul dans 14 communes, autrement dit leur nombre de logements augmente plus vite que l’installation des prises optiques. Ce recul monte jusqu’à -3% dans les communes de Meylan, Châtenay-Malabry, Noisy-le-Sec, Malakoff et Bobigny.

Selon l’Avicca, seul Orange joue encore le jeu. « Il n’y a aucune manifestation de début de commencement de velléité des autres opérateurs pour intervenir sur ces communes où, pourtant, ils devaient tous se battre pour y déployer la fibre », déplore l’association. Sa conclusion est donc encore plus claire : « Il paraît désormais totalement illusoire ne serait-ce que d’envisager de fermer le réseau cuivre et donc l’ADSL – sauf à titre expérimental – dans la moindre commune située en zone très dense », conclut-elle.

En comparaison la zone RIP (Réseaux d’Initiative Publique) fait figure de bon élève. 800 000 prises ont été construites sur le dernier trimestre et plus de 3M sur l’ensemble de 2022. « Les collectivités et leurs prestataires déploient chaque mois plus de prises que les opérateurs privés en un trimestre sur la zone AMII », souligne l’association. Et le niveau de complétude est supérieur à 99% pour plus de 7.000 des 28.000 communes concernées.