Le département des Hauts-de-Seine (92) annonce avoir été victime d’une cyberattaque de grande ampleur. Le 92 regroupe notamment le quartier de la Défense, Nanterre, Courbevoie, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.

Cette nouvelle attaque sur une collectivité territoriale française a lieu deux mois après celle de la métropole du Grand Paris.

« L’ensemble des systèmes d’information et des moyens de communication habituels ont été désactivés », annonce Muriel Hoyaux Mallat, la directrice de la communication du département, sur les réseaux sociaux. « Toutes les mesures sont mises en œuvre pour évaluer l’impact, protéger les données des agents et des usagers et rétablir les accès au réseau et aux applications. Les équipes et les prestataires SI sont pleinement mobilisés en ce sens ».

Pour rappel, le 92 a déjà été la cible d’un piratage en 2023. Le MagIT souligne qu’il est officiellement la huitième victime de cyberattaque depuis le début de l’année 2025. L’an dernier, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’Anssi) aurait traité pas moins de 218 incidents de cybersécurité ciblant des collectivités territoriales.