L’ESN boulonnaise veut recruter 350 personnes en France et en Belgique, via ses filiales.

« Au-delà des aspects métiers et de sa dynamique de signatures de nouveaux contrats dans les domaines agile, cloud & devops, ITS Group place l’égalité des chances au cœur de sa nouvelle campagne de recrutement 2022 », assure Mourad Ben Hamouda, directeur technique de ITS Services, dans un communiqué.

Dans le détail :