Le Conseil national du numérique, créé en 2011, change de nom et devient le Conseil national de l’intelligence artificielle et du numérique (CIAN) dès la rentrée prochaine. Il est désormais co-présidé par Guillaume Poupard, le directeur général de Docaposte et ancien directeur de l’Anssi, et par Anne Bouverot, l’envoyée spéciale du président de la République pour l’IA.

Sa mission est d’éclairer les décisions du gouvernement sur les enjeux du numérique et de l’IA, en considérant leur impact sur la société. Selon Anne Bouverot, « il faut construire une vision française de l’IA, dans un contexte où la souveraineté ne se décrète plus, elle s’impose ».

Le programme du CIAN sera établi avec Clara Chappaz, la ministre déléguée à l’IA et au numérique, et avec le nouveau Haut‑Commissariat à la Stratégie et au Plan.

La composition du conseil passe de 21 membres (17 experts, 2 membres de l’assemblée nationale et 2 membres du Sénat) à 14. La liste de ces membres sera annoncée dans le courant de l’été, à l’occasion de la publication du décret portant création du CIAN et de l’arrêté portant nomination des membres.