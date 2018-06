Le monde des entreprises a fait le choix d’un modèle hybride, mêlant informatique sur site et dans le cloud estime le CEO de Tech Data, Bob Dutkowsky, qui s’exprimait au cours de la présentation des derniers résultats trimestriels du grossiste aux analystes. Les ventes de PC, de serveurs et de systèmes de stockage ont en effet augmenté, le cloud enregistrant de son côté une progression à deux chiffres. « Ce qu’il y a d’intéressant quand on examine cela, c’est que nous avons une croissance des serveurs et du stockage sur le trimestre et que nous avons une croissance du cloud sur le trimestre », s’est félicité le CEO en expliquant que sa société était bien positionnée pour profiter de ce contexte rapporte CRN.

La firme de Clearwater a enregistré sur le trimestre clos le 30 avril un chiffre d’affaires de 8,55 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an. La région Amériques, qui pèse 42% des ventes, enregistre une progression de 15% à 3,6 milliards de dollars. L’Europe (55% des ventes) fait beaucoup mieux, les livraisons grimpant de 26% pour atteindre 4,7 milliards de dollars. C’est toutefois la région Asie-Pacifique qui enregistre la plus forte hausse. Les ventes s’y envolent de 48% mais ne génèrent que 0,3 milliard de dollars. Le bénéfice net GAAP est de 33,7 millions de dollars, c’est 10% de plus qu’un an auparavant. Le bénéfice dilué par action est de 0,87 dollar contre 0,82 dollar un an plus tôt.

Pour le trimestre en cours, Tech Data table sur un chiffre d’affaires compris entre 8,6 milliards de dollars et 8,9 milliards de dollars et sur un bénéfice par action GAAP compris entre 1,13 dollar et 1,43 dollar. Le bénéfice par action non-GAAP est attendu entre 1,95 dollar et 2,25 dollars.