A l’issue du troisième trimestre 2018 clos le 31 mars, Microsoft présente un très bon bilan. Le chiffre d’affaire progresse de 16% à 26,8 milliards de dollars, le revenu opérationnel grimpe de 23% à 8,3 milliards de dollar et le bénéfice net bondit de 35% à 7,4 milliards de dollars, ce qui permet au bénéfice dilué par action d’atteindre 0,95 dollar (+36%).

Ces résultats, l’éditeur le doit au cloud. « Ce trimestre nos résultats reflètent la confiance que les gens et les organisations placent dans le cloud Microsoft », affirme dans un communiqué le CEO de l’entreprise, Satya Nadella. « Nous innovons dans les principaux secteurs de croissance des infrastructures, de l’AI, de la productivité et des applications professionnelles afin d’offrir de la valeur différenciée au client. » Selon la directrice financière de la société Amy Hood, les résultats du cloud ont été meilleurs que prévus, les revenus issus du cloud professionnel bondissant de 58% grâce notamment à Office 365 et Dynamics 365 qui affichent respectivement des croissances de 42% et 65%. Azure enregistre de son côté une croissance de 93%.

La branche Productivity & Business Processes voit ses revenus grimper de 17% à 9,0 milliards de dollars. La branche Intelligent Cloud, qui comprend notamment Azure dont on vient de parler, les serveurs et les services aux entreprises génère 7,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Enfin, la division More Personnal Computing affiche 9,9 milliards de dollars de revenus. Cette division un peu fourre-tout intègre notamment Windows OEM (+4%), la Xbox (+24%), le moteur de recherche (+16% hors coûts d’acquisition du trafic) et la Surface, qui fait notable, voit son chiffre d’affaires grimper de 32% en un an.