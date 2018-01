Le marché professionnel fait partie des axes de développement prioritaires pour le groupe de distribution de produits informatique LDLC.com qui y voit un réservoir de croissance important. C’est donc dans la perspective de mieux développer le marché parisien que LDLC.pro, son entité dédiée au marché BtoB, vient de s’implanter à Gennevilliers en y ouvrant des locaux et en y recrutant une équipe. Cinq à dix personnes devraient y officier en rythme de croisière, qui se rajoutent donc à la soixantaine de commerciaux LDLC.pro compte déjà sur son siège du groupe à Lyon. Les locaux retenus comprennent un espace de stockage destiné à raccourcir les délais de livraison sur un assortiment de produits typés professionnels que sa boutique du XVe arrondissement ne référence pas.

Cette implantation d’une cellule BtoB en région parisienne n’est pas la seule initiative prise par le groupe pour renforcer son activité professionnelle. L’acquisition – qui vient d’être finalisée – du groupe Olys, l’exploitant du réseau de boutiques Apple à l’enseigne BIMP, participe grandement de cette stratégie puisqu’environ 60% des 60 M€ de revenus annuels d’Olys sont réalisés via une clientèle d’entreprises. « Cette acquisition est l’opportunité de compléter notre offre sur le BtoB, notamment sur le marché Apple, d’engranger de nouveaux savoir-faire sur cette typologie de clients, notamment dans les méthodes de contact, les ventes de services, et derécupérer une base clients à laquelle, on va pouvoir fournir un catalogue étendu de produits », expose Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe.

Décidément chouchoutés, les professionnels sont également la cible d’un nouveau format d’événements que LDLC.pro vient de lancer. La première édition, qui s’est tenue le 8 décembre dans ses locaux de Lyon en présence d’une centaine de directeurs informatiques et financiers, a reçu un très bon accueil, selon Olivier de la Clergerie. La seconde édition est programmée pour mars.

Compte-tenu du contexte marché particulier lié au triplement du prix des mémoire, Olivier de la Clergerie ne s’attend pas à une croissance sensible de l’activité professionnelle sur l’exercice qui s’achèvera fin mars. Mais il anticipe un exercice 2018-2019 mieux orienté. À l’issue de son exercice 2016-2017, LDLC.pro avait affiché une croissance de 8,5% de ses ventes à 118,3 millions d’euros.