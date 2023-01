Le distributeur de produits informatiques et high-tech a publié un chiffre d’affaires de 170,8 M€ en recul de 10,7% au titre du troisième trimestre de son exercice 2022 clos fin décembre. C’est le cinquième trimestre consécutif de baisse, toutefois à un rythme moins soutenu qu’en début d’année puisqu’elle atteignait 24% sur l’ensemble du premier semestre. La baisse d’activité s’établit ainsi à 19,1% sur 9 mois pour un chiffre d’affaires cumulé de 424,7 M€ contre 524,8 M€ un an plus tôt.

Cette amélioration relative est à mettre au crédit d’un effet de change plus favorable sur le 3e trimestre (les 2 premiers trimestres 2021 étaient à un niveau exceptionnel) mais aussi d’une période riche en lancement de nouveaux produits, processeurs et cartes graphiques en particulier. Elle permet d’amortir la chute de l’activité BtoC, désormais en recul de -11,4%, avec des revenus de 117,1 M€. Même si la demande reste faible du coté des entreprises, la décroissance de l’activité BtoB repasse sous la barre des 10% (-9,8% versus -13,6% au second trimestre).

Sur 9 mois, l’activité BtoC s’établit à 283,5 M€ contre 368,4 M€ sur la même période un an plus tôt. L’activité online a particulièrement souffert avec une baisse de -29,7% des dépenses. Mais les boutiques ont mieux résisté (-3,3%), d’autant que le réseau de points de vente s’est étendu de 18 boutiques portant leur total à 96.

L’activité BtoB atteint elle 131,1 M€ soit un recul de 10,3%. LDLC pense qu’il s’agit d’un report transitoire des dépenses des entreprises et dit investir sur ce segment stratégique (notamment avec l’acquisition annoncée d’ACTI Mac) pour profiter de sa croissance dès son redémarrage.

Face à cette meilleure orientation des ventes, LDLC se dit confiant pour la fin de l’exercice et espère tirer des atouts de son modèle économique pour soutenir le niveau de profitabilité. Le groupe publiera son chiffre d’affaires annuel le 27 avril.